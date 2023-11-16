Москва, 16 ноября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Суд заочно приговорил организатора атаки на сёла Брянской области Дениса Капустина (физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов) к пожизненному лишению свободы за госизмену и терроризм. Приговор 16 ноября вынес Второй западный окружной военный суд.

Соцсети Денис Капустин

«Назначено наказание в виде пожизненного срока», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Слушания проходили в закрытом режиме.

Ранее ФСБ России признала Капустина, основателя «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящего в состав Интернационального легиона Украины, организатором нападения на Брянскую область. По данным ФСБ, он организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а также участвовал в покушении на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Росфинмониторинг внёс Капустина в перечень террористов и экстремистов.

Басманный суд Москвы в апреле заочно арестовал одного из участников нападения на приграничные сёла в Брянской области Алексея Огурцова. Ему предъявили обвинение в совершении теракта, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Мужчина объявлен в международный розыск.

В марте украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию сёл Любечане и Сушаны в Брянской области. В результате нападения экстремистов погибли два мирных жителя, ещё двое, в том числе ребёнок, получили ранения.