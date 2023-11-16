Пермь, 16 ноября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. В Пермском крае сотрудникам полиции пришлось открыть огонь по автомобилю, за рулём которого находился пьяный водитель. Об этом 16 ноября сообщил источник ИА Регнум.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Как уточнил собеседник агентства, 19-летний молодой человек на ВАЗ 2107 без госномеров не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался на «семёрке» скрыться. Инцидент произошёл в Орджоникидзевском районе города.

Инспекторы полиции начали преследование злоумышленника, однако водитель не думал останавливаться. Тогда сотрудник ДПС несколько раз выстрелили в воздух из табельного пистолета, а затем произвёл более десяти выстрелов по машине. Но и это не возымело действия, нарушитель продолжил движение.

Остановить машину удалось только после очереди из автомата Калашникова по колёсам автомобиля. «Семёрка» съехала на обочину. Как оказалось, одна из пуль попала в спину пассажира автомобиля. Его отправили в больницу.

Водителя «семёрки» задержали. При проверке выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом прав на управление автомобилем у него не было, он их даже не получал. Кроме того, машина, на котором он пытался скрыться от погони, зарегистрирована на другого человека.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября подобный случай произошёл в районе Минусинска в Красноярском крае. Сотрудники Госавтоинспекции вынужденно открыли огонь из табельного оружия, чтобы остановить пытавшийся скрыться от них автомобиль, за рулём которого оказался пьяный подросток.

Погоня началась после того, как водитель отечественной легковушки с тонированными стёклами без номеров проигнорировал требования инспекторов ДПС остановиться и пытался скрыться. Как выяснилось, кроме 17-летнего водителя в машине ехали два его приятеля в возрасте 16 и 18 лет. Всех троих задержали и составили на них протоколы за невыполнение законного требования сотрудника полиции.

На трассе в районе села Богословка Белгородской области 9 октября сотрудники ДПС открыли огонь по автомобилю, который отказался остановиться по их требованию. В машине находились двое подростков, один из них получил огнестрельное ранение. Пострадавшему молодому человеку оказали медицинскую помощь.