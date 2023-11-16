Москва, 16 ноября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Широкое празднование Дня самбо будет способствовать популяризации этого вида спорта и вовлечению в него людей разных возрастов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительном обращении к участникам и организаторам праздника, которое 16 ноября опубликовали на сайте Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём самбо, который впервые официально отмечается в этом году, и 85-летием признания самбо как вида спорта в нашей стране», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что юбилейная дата является хорошим поводом вспомнить о многих поколениях выдающихся соотечественников, атлетов, тренеров и организаторов спорта, трудом и талантом которых были созданы условия для развития этого уникального вида единоборств.

Путин отметил, что благодаря заложенным традициям в России реализуют масштабные и востребованные проекты, нацеленные на продвижение физической культуры и здорового образа жизни. Одной из этих инициатив является День самбо, ранее проводившийся при поддержке самих спортсменов и энтузиастов, добавил президент.

«Убеждён, широкое празднование этого события будет способствовать популяризации данного единоборства, вовлечению в его орбиту людей разного возраста, молодёжи, гармоничному воспитанию подрастающего поколения», — резюмировал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня Путин заявил, что самбо воспитывает в человеке высокие морально-волевые качества. Глава государства отметил, что этот уникальный вид единоборств динамично развивается, а также растёт число его преданных поклонников. По словам президента, значимый вклад в популяризацию самбо, в продвижение идеалов и ценностей вносят представительные состязания.

Президент России 16 октября заявил, что именно благодаря занятиям спортом у него появились приоритеты самоутверждения не во дворе, а на татами. Он добавил, что также у него выработались определённые взгляды на отношения с другими людьми, такие как уважительное отношение к партнёрам.

Путин известен тем, что играет в хоккей, а также занимается дзюдо и горными лыжами. Он является мастером спорта и чемпионом Ленинграда (1976) по дзюдо, а также мастером спорта по самбо.