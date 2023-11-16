Воронеж, 16 ноября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Оперативные штабы в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в связи с атаками беспилотников ВСУ усилили противовоздушную оборону и приняли меры защиты населения и инфраструктуры, заявил 16 ноября совещании по ситуации в округе секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Владимир Астапкович. / РИА Новости

«Проведены необходимые мероприятия по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны. Запасные пункты управления региональных органов власти и органов местного самоуправления приведены в соответствие с характером выполняемых задач», — сказал он.

Патрушев добавил, что на местах организовали патрули возле критически важных и опасных объектов, приняли меры против их поджогов и других атак. Глава Совбеза также сообщил о предоставлении граничащим с Украиной регионам средств на обустройство линий обороны.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства ПВО под облцентром сбили два беспилотника ВСУ. В ходе атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений нет.

Минобороны 15 ноября сообщило о безуспешной террористической атаке с помощью украинского беспилотника в Смоленской области. Его сбили дежурные средства ПВО.