Москва, 16 ноября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Бывший участник группы «Би-2» Николай Плявин, обнаруженный мёртвым 16 ноября в Москве, был хронически болен.

Кадр из видео Николай Плявин

«По предварительным данным, погибший страдал от почечной недостаточности», — рассказал источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Перед этим музыкант перенёс операцию, добавил он. Предварительно, смерть никак не связана с криминалом, точную причину назовут по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, тело Плявина обнаружил его сын, после того как не смог дозвониться до отца. По предварительной информации, смерть наступила 14 ноября. В последнее время музыкант плохо себя чувствовал, трижды ему вызывали скорую помощь, он жаловался на частые головокружения.

Группу «Би-2» основали в 1988 году музыканты Александр Уман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Егор Бортник (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), взявшие творческие псевдонимы Шура и Лёва соответственно.

Спустя год с момента основания коллектив получил актуальное название «Би-2», которое было сокращением от предыдущего «Берег истины». Первое выступление группы состоялось в ноябре 1989 года на Могилёвском рок-фестивале. Со временем «Би-2» достигли международного успеха и удостоились наград, в том числе премий «Золотой граммофон» и «World Music Awards».

После начала специальной военной операции на Украине музыканты неоднократно высказывались против действий российской армии, заявления часто заканчивались скандалами. В 2023 году участники группы мигрировали в Израиль.