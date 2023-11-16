Москва, 16 ноября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности ещё в прошлом году предлагала Армении меры по стабилизации обстановки в регионе. Однако их до сих пор обсуждают. Об этом 16 ноября на брифинге заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что предложения Еревану сделали по итогам работы делегации Объединённого штаба и Секретариата ОДКБ в Армении.

«Был доклад главам государств. И на основе всех выводов и оценок были предложены определённые меры и подготовлены проекты документов. По ряду различных причин обсуждение идет до настоящего время», ― сообщил Сидоров.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 ноября отказался участвовать в саммите ОДКБ, который состоится 23 ноября в Минске. На следующий день глава правительства обвинил организацию в отказе зафиксировать свою зону ответственности в Армении и этим объяснил своё решение не приезжать на саммит. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается выходить из ОДКБ.

Начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров 16 ноября заявил, что организация не получала заявлений о выходе Армении из блока.

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, Армения пытается сохранить экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но совершает недружественные шаги в сфере безопасности и наносит ущерб интересам России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ОДКБ сохраняет актуальность, и выразил сожаление, что Пашинян принял такое решение. Ранее официальный представитель Кремля подчеркнул, что инструменты ОДКБ и армяно-российское партнёрство абсолютно незаменимы для обеспечения безопасности Армении.

Старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков считает, что отказ Пашиняна от участия в предстоящем саммите организации подтверждает стремление Еревана выйти из постсоветских интеграционных структур.