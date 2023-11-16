Москва, 16 ноября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Россия и Молдавия всё ещё могут прийти к компромиссу по долгам «Молдовагаза» перед «Газпромом», но для этого надо, чтобы и в Кишиневе захотели такого урегулирования. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 ноября заявил генеральный директор «Института национальной энергетики» Сергей Правосудов.

Вениамин Демидецкий/ТАСС

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Молдавия так и не выполнила ни одной договорённости с «Газпромом» из тех, что были достигнуты в 2021 году.

Правосудов напомнил, что летом 2021 года начался резкий рост мировых цен на газ — трейдеры решили, что в подземных хранилищах его мало, и если зима окажется холодной, то этого топлива не хватит. Как следствие, на рынке газа сложилась нестабильная ситуация, в которой руководство Молдавии обратилось к России и «Газпрому» с просьбой установить такие цены, которые устроят молдавских потребителей, и они не замерзнут.

«Кишинёв получил максимально благоприятные условия для молдавских потребителей, — сказал Правосудов. — Но в ответ «Газпром» попросил, что раз он идёт Кишиневу навстречу, то нужно разобраться с неурегулированной проблемой многолетних долгов. Может быть, будет найден аудитор, который нас устроит, проведёт ревизию долгов. Они согласились, «Газпром» стал поставлять им газ. Но аудитора долго не могли найти. А потом нашли (в нарушение достигнутых договорённостей и без согласования с «Газпромом») такого, который признал, что долга вообще нет».

Но, как констатировал эксперт, если ты не платишь по старым счетам, то у тебя не будет новых поставок. В Молдавии это тоже поняли и решили «развернуть историю»: мы, мол, будем брать в долг у других европейцев, и пусть газ поставляют с европейских бирж.

«Иными словами, снова копить долги, а потом что-нибудь придумаем. Вот по какой схеме это пошло сейчас», — объяснил энергетик.

При этом он уверен, что вопрос всё ещё можно урегулировать и подписать некое компромиссное соглашение. Но здесь главное, чтобы обе стороны согласились с этим подходом.

«Например, выплату долга можно растянуть по времени. Или погасить имуществом. Даже в «Молдавагазе» всё ещё есть доля Молдавии. Есть много вариантов», — подытожил он.

В свою очередь, Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова, заявил, что если изучить историю поставок российского газа в Молдавию, то вся она состоит из нескольких повторяющихся с неизменным постоянством фаз: переговоры о максимально низких ценах и специальных условиях поставок и расчётов, сами поставки и проблемы с оплатой поставленных объёмов.

«Очевидно, что именно этот цикл мы и наблюдаем сегодня. Причём третью его стадию, — констатировал он. — Если рассматривать объём задолженности за поставленный газ (около 710 млн долларов) относительно национального бюджета Молдавии, то можно сказать, что сумма весьма чувствительная. Бюджет страны на 2023 год имеет дефицит около 1 млрд долларов. Выплата «Газпрому», если она состоится, способна почти удвоить этот показатель».

При этом он подчеркнул, что заявления президента Молдавии Майи Санду о том, что никакого долга при аудите не обнаружено, выглядят нелепо и откровенно провокационно.

«Любая независимая аудиторская проверка гарантированно покажет ничтожность предъявляемых молдавской стороной результатов», — убежден Максимов.

Кроме того, есть мнение, что погашение Молдавией долга перед Россией крайне невыгодно Санду, так как приведёт к резкому росту налогов. Поэтому Молдавия ищет любую лазейку для того, что не платить причитающиеся «Газпрому» деньги. Об этом заявил Евгений Генкин, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Отсрочка долга в 2021 году была политическим решением с надеждой на улучшение отношений между странами, — сказал он. — Молдавия же выбрала путь фактического отказа от оплаты за газ российской стороне под надуманными предлогами и абсолютно без желания политического сближения. Надежда здесь в первую и главную очередь на Европу и США, где давно принято решение не платить России всё, что можно не платить».

Вдобавок, сейчас у Молдавии нет причин торопиться с погашением долга перед Россией. Как пояснил Вадим Понкратов, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ напомнил, что переговоры о вариантах погашения задолженности при сохранении поставок газа происходили в 2021 году, когда уже в полную силу разворачивались гонения на российские энергоресурсы в ЕС и Молдавия явно понимала, что может использовать эту ситуацию к своей пользе.

«Между тем Молдавия способна погасить этот долг за поставку российского газа, но для этого придется дофинансировать «Молдовагаз» на соответствующую сумму из государственного бюджета, — сказал Понкратов. — Так как бюджет Молдавии очередной год является дефицитным, то можно это сделать лишь путем выпуска долговых бумаг либо через кредитование — то есть в любом случае произойдет наращивания государственного долга. То есть фактически произойдет замена корпоративного долга «Молдовагаза» на государственный долг Молдавии. А речь идёт о 21,5% годового государственного бюджета Молдавии».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Галузина, российская компания «Газпром» неоднократно доказывала готовность к учёту интересов Молдавии в сфере отношений в газовой отрасли. Также он напомнил, что молдавский отчёт аудита исторической задолженности, где прописано, что власти республики якобы не имеют долгов перед российской стороной, не соответствует международным стандартам.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко раскритиковала Майю Санду, которая заявила, что Кишинёву будто бы больше не о чем говорить с Москвой. Захарова сказала, что Санду «просто врёт».

По мнению экономиста Понкратова, Санду рассчитывает получить политические дивиденды, «играя» против «Газпрома» и пытаясь уклониться от погашения многомиллионных долгов «Молдовагаза» перед российской стороной.