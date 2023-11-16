Названо условие для компромисса России и Молдавии по долгам за газ
Энергетик Правосудов: у Молдавии ещё есть шанс договориться с РФ по долгам за газ
Москва, 16 ноября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Россия и Молдавия всё ещё могут прийти к компромиссу по долгам «Молдовагаза» перед «Газпромом», но для этого надо, чтобы и в Кишиневе захотели такого урегулирования. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 ноября заявил генеральный директор «Института национальной энергетики» Сергей Правосудов.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Молдавия так и не выполнила ни одной договорённости с «Газпромом» из тех, что были достигнуты в 2021 году.
Правосудов напомнил, что летом 2021 года начался резкий рост мировых цен на газ — трейдеры решили, что в подземных хранилищах его мало, и если зима окажется холодной, то этого топлива не хватит. Как следствие, на рынке газа сложилась нестабильная ситуация, в которой руководство Молдавии обратилось к России и «Газпрому» с просьбой установить такие цены, которые устроят молдавских потребителей, и они не замерзнут.
«Кишинёв получил максимально благоприятные условия для молдавских потребителей, — сказал Правосудов. — Но в ответ «Газпром» попросил, что раз он идёт Кишиневу навстречу, то нужно разобраться с неурегулированной проблемой многолетних долгов. Может быть, будет найден аудитор, который нас устроит, проведёт ревизию долгов. Они согласились, «Газпром» стал поставлять им газ. Но аудитора долго не могли найти. А потом нашли (в нарушение достигнутых договорённостей и без согласования с «Газпромом») такого, который признал, что долга вообще нет».
Но, как констатировал эксперт, если ты не платишь по старым счетам, то у тебя не будет новых поставок. В Молдавии это тоже поняли и решили «развернуть историю»: мы, мол, будем брать в долг у других европейцев, и пусть газ поставляют с европейских бирж.
«Иными словами, снова копить долги, а потом что-нибудь придумаем. Вот по какой схеме это пошло сейчас», — объяснил энергетик.
При этом он уверен, что вопрос всё ещё можно урегулировать и подписать некое компромиссное соглашение. Но здесь главное, чтобы обе стороны согласились с этим подходом.
«Например, выплату долга можно растянуть по времени. Или погасить имуществом. Даже в «Молдавагазе» всё ещё есть доля Молдавии. Есть много вариантов», — подытожил он.
В свою очередь, Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова, заявил, что если изучить историю поставок российского газа в Молдавию, то вся она состоит из нескольких повторяющихся с неизменным постоянством фаз: переговоры о максимально низких ценах и специальных условиях поставок и расчётов, сами поставки и проблемы с оплатой поставленных объёмов.
«Очевидно, что именно этот цикл мы и наблюдаем сегодня. Причём третью его стадию, — констатировал он. — Если рассматривать объём задолженности за поставленный газ (около 710 млн долларов) относительно национального бюджета Молдавии, то можно сказать, что сумма весьма чувствительная. Бюджет страны на 2023 год имеет дефицит около 1 млрд долларов. Выплата «Газпрому», если она состоится, способна почти удвоить этот показатель».
При этом он подчеркнул, что заявления президента Молдавии Майи Санду о том, что никакого долга при аудите не обнаружено, выглядят нелепо и откровенно провокационно.
«Любая независимая аудиторская проверка гарантированно покажет ничтожность предъявляемых молдавской стороной результатов», — убежден Максимов.
Кроме того, есть мнение, что погашение Молдавией долга перед Россией крайне невыгодно Санду, так как приведёт к резкому росту налогов. Поэтому Молдавия ищет любую лазейку для того, что не платить причитающиеся «Газпрому» деньги. Об этом заявил Евгений Генкин, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова.
«Отсрочка долга в 2021 году была политическим решением с надеждой на улучшение отношений между странами, — сказал он. — Молдавия же выбрала путь фактического отказа от оплаты за газ российской стороне под надуманными предлогами и абсолютно без желания политического сближения. Надежда здесь в первую и главную очередь на Европу и США, где давно принято решение не платить России всё, что можно не платить».
Вдобавок, сейчас у Молдавии нет причин торопиться с погашением долга перед Россией. Как пояснил Вадим Понкратов, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ напомнил, что переговоры о вариантах погашения задолженности при сохранении поставок газа происходили в 2021 году, когда уже в полную силу разворачивались гонения на российские энергоресурсы в ЕС и Молдавия явно понимала, что может использовать эту ситуацию к своей пользе.
«Между тем Молдавия способна погасить этот долг за поставку российского газа, но для этого придется дофинансировать «Молдовагаз» на соответствующую сумму из государственного бюджета, — сказал Понкратов. — Так как бюджет Молдавии очередной год является дефицитным, то можно это сделать лишь путем выпуска долговых бумаг либо через кредитование — то есть в любом случае произойдет наращивания государственного долга. То есть фактически произойдет замена корпоративного долга «Молдовагаза» на государственный долг Молдавии. А речь идёт о 21,5% годового государственного бюджета Молдавии».
Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Галузина, российская компания «Газпром» неоднократно доказывала готовность к учёту интересов Молдавии в сфере отношений в газовой отрасли. Также он напомнил, что молдавский отчёт аудита исторической задолженности, где прописано, что власти республики якобы не имеют долгов перед российской стороной, не соответствует международным стандартам.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко раскритиковала Майю Санду, которая заявила, что Кишинёву будто бы больше не о чем говорить с Москвой. Захарова сказала, что Санду «просто врёт».
По мнению экономиста Понкратова, Санду рассчитывает получить политические дивиденды, «играя» против «Газпрома» и пытаясь уклониться от погашения многомиллионных долгов «Молдовагаза» перед российской стороной.