Смоленск, 16 ноября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. В Смоленске не подтвердили информацию об обнаружении на территории города испанских беспилотников Columba, запущенных ВСУ. Диспетчер единой диспетчерской службы города опровергла утверждения Telegram-каналов об этой находке. Информацию проверили «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет, ничего подобного не было», — заявили в ЕДДС.

Там также уточнили, что в городе не фиксировали и других инцидентов с обнаружением беспилотников или других опасных находок.

Как сообщало ИА Регнум, утром 16 ноября стали появляться сообщения, что житель Заднепровского района Смоленска возле придомового участка обнаружил серый дрон. Он сразу вызвал полицию.

Силовики установили, что это был БПЛА самолётного типа испанского производства, модернизированный украинцами под ударный. Вместе с тем правоохранительные органы выяснили, что дрон имел кумулятивный заряд КЗ-6 и две тротиловые шашки «СИ-4» массой 1,1 кг.

Также сообщалось, что примерно через 200 метров удалось найти ещё один дрон. Этот оказался с кумулятивным зарядом КЗ-6 и одной тротиловой шашкой марки «СИ-4» массой 1,2 кг.

Накануне, 15 ноября, силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Смоленской области. Минобороны сообщало, что около 07:30 утра беспилотник планировал атаковать российскую территорию, но этот план удалось сорвать.