* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 16 ноября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Суд заочно назначил бывшему заместителю министра энергетики России Владимиру Милову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) восемь лет колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах, сообщил 16 ноября Басманный суд Москвы.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Признать Милова Владимира Станиславовича виновным», — следует из решения суда.

Басманный суд обвинил бывшего замминистра в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Суд также лишил Милова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, сроком на четыре года.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Милова объявили в международный розыск. Тогда Следственный комитет попросил заочно арестовать бывшего замминистра, который обвинялся в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России.

Минюст внёс Милова в список иноагентов 6 мая 2022 года. После начала спецоперации он неоднократно осуждал СВО, в том числе на YouTube.

Бывший замминистра также считался сторонником Алексея Навального (внесён в перечень террористов и экстремистов, основанный им ФБК признан в РФ экстремистской организацией и иностранным агентом). В 2021 году Милов уехал из России в Литву.

С мая по октябрь 2002 года Милов занимал пост заместителя министра энергетики в правительстве Михаила Касьянова. До этого, с декабря 2001 по май 2002 года, занимал должность советника министра энергетики.