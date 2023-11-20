Москва, 20 ноября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. На сегодняшний день порядка 400 км дорог, ведущих к дворцам спорта, стадионам, физкультурно-оздоровительным комплексам, спортклубам, обновили в России с начала года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению президента. В некоторых регионах с задачами справились досрочно.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Ремонт дорог

«Качественные дороги и транспортная доступность играют немаловажную роль для развития любой сферы жизни, в том числе и для развития и популяризации любительского и профессионального спорта, здорового образа жизни. Взрослые и дети должны иметь возможность с комфортом добираться до стадионов и спортивных школ», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, только за 2022 год в рамках дорожного нацпроекта в регионах обновили 725 км маршрутов к спортивным объектам. В этом году уже отремонтированы более половины из запланированных «спортивных маршрутов», и работа продолжается.

Например, в Екатеринбурге на всех объектах дорожники не только отремонтировали проезжую часть и тротуары, но и установили бордюры и заменили люки. В частности, обновлена улица Патриса Лумумбы в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Чкаловский» — в нём горожане всех возрастов занимаются футболом, тхэквондо, айкидо, художественной гимнастикой и другими видами спорта.

А на улице Савкова обновили маршрут в спортивный клуб «Исеть», где молодёжь играет в футбол, осваивает аэробику и занимается стретчингом.

Кроме того, в этом сезоне дорожники отремонтировали подъездной маршрут к большому парку-стадиону «Локомотив» на улице Технической — одному из самых любимых мест отдыха и тренировок среди жителей города.

По словам екатеринбургского фитнес-тренера Антона Иванова, дорога к стадиону «Локомотив» давно «напрашивалась» на ремонт. Он рад, что теперь можно не бояться споткнуться на выбоинах или оказаться на автомобиле в колее. «Часть тренировок со своими подопечными я провожу на стадионе — он находится как раз через дорогу от зала. И мне как тренеру важно знать, что клиенты безопасно преодолевают путь до места занятий!» — отметил тренер.

Дорожные работы завершены и на участке улицы Посадской, ведущей к одному из помещений спортивной школы «Рекорд». Здесь ребята со всего города занимаются единоборствами, воздушной гимнастикой, акробатикой и современными танцами.

В Иркутской области до конца 2023 года обновят 13 дорог к спортивным учреждениям. В общей сложности это более 15 км улично-дорожной сети в Иркутске, Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Шелехове и Черемхово.

Сразу семь участков отреставрируют в Иркутске. Уже завершены работы на улице Кожова — это подъездной маршрут ко Дворцу спорта «Динамо».

Кроме того, в столице Приангарья отремонтировали улицу Фаворского, где расположен спорткомплекс «Академический» с трассами для катания на сноуборде, горных и беговых лыжах.

Большое количество спортивных объектов находится вдоль трех участков ремонтируемых дорог в Ангарске Иркутской области. На улице Красной, где функционирует спортивная школа «Ермак», заменили асфальт на проезжей части и тротуарах. Отремонтированы 4,5 километра Ленинградского проспекта, где находятся стадион «Ермак», зал борьбы, а поблизости — малая арена «Ермака» и открытый каток детской спортивной школы.

«Поддержка и развитие спорта должны быть всесторонними. Очень важно, по каким дорогам люди будут приезжать к стадионам, спортивным школам и другим аналогичным объектам. Благодаря нацпроекту в крупных городах нашего региона обновилось асфальтобетонное покрытие, что, безусловно, влияет на качество жизни людей положительным образом», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Прогресса добились и дорожники южных регионов России. В станице Натухаевской в Новороссийске более удобной и безопасной сделали дорогу к детско-юношеской спортивной школе «Каисса».

Ряд дорожных объектов на юге реконструируется с опережением графика. Так, в Севастополе досрочно отремонтировали улицу Земляничную, которая является подъездной к спортивному клубу по тхэквондо, куда ежедневно приходят заниматься семьи с детьми.

В Калужской области также ремонтируют дороги к спортивным объектам. Среди них улица Комарова в Обнинске, ведущая к спортивной школе олимпийского резерва «КВАНТ», и улица Луначарского в Кондрово, которая ведет к Дому спорта.

Доступнее и безопаснее стали 10 километров дорог, ведущих к спортивным учреждениям на востоке европейской части России. Например, в Перми в 2023 году отремонтировали часть объектов, запланированных на 2024 год.

Так, значительно преобразилась улица Лебедева, где расположен один из крупнейших спортивных объектов Перми — универсальный дворец спорта «Молот». В процессе работ отремонтировали проезжую часть, оформили газоны и тротуары, установили новые бордюры, знаки, смонтировали пешеходные ограждения и нанесли разметку.

Ремонт закончили и на улицах Целинной и Корсуньской — в этом районе столицы Прикамья находится большое количество спортивных секций и залов, в том числе спортивный клуб для занятий художественной гимнастикой и стадион «Бумажник».

«Очень здорово, что улицы постепенно обновляют. Проехать хотя бы километр по ровному асфальту очень приятно! К тому же, отремонтировали самый плохой участок дороги на подъеме в сторону Орджоникидзевского района: там всегда были очень большие ямы, их было много — не раз стояли машины с поврежденными или оторванными колесами, а сами ямы приходилось объезжать змейкой, иногда выезжая на встречную полосу», — поделился житель микрорайона Вышка-2 Перми.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» развивается улично-дорожная сеть населенных пунктов, повышается транспортная доступность важных объектов, в том числе для занятий спортом.