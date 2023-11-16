Тель-Авив, Израиль, 16 ноября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Financial Times 16 ноября заявил, что смерти палестинцев в ходе военных действий в секторе Газа «разбивают ему сердце», однако он считает первоочередным для себя защиту сограждан.

IMAGO/Rudi Gigler/Global Look Press Ицхак Герцог

«Меня волнуют смерти палестинцев… это разбивает мне сердце. Но я никогда не забываю, что первоочередным для меня является (обеспечение) безопасности для защиты нашего народа», — сказал он.

Герцог также добавил, что израильские военные, по его мнению, ведут боевые действия в палестинском анклаве «с осторожностью» в отношении гражданских лиц.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на территорию страны. Зайдя на юг Израиля, боевики ХАМАС захватили в плен свыше 200 заложников.

В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа. За несколько дней ему удалось освободить все населённые пункты вокруг анклава. Армия обороны Израиля стала наносить авиационные удары по различным объектам, включая гражданские, в секторе Газа. Позднее, 27 октября, власти Израиля расширили операцию против ХАМАС, зайдя внутрь сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проведении операции против военных целей палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» на территории Газы. По утверждению израильских военных, они содействовали широкомасштабной эвакуации медучреждения и поддерживали регулярный диалог с руководством больницы.

Позднее в этот же день армия Израиля заявила об обнаружении оружия, оборудования и командного центра ХАМАС в больнице «Аш-Шифа». По слова израильских военных, они передали оборудование и найденные материалы разведслужбе.

Представители палестинского радикального движения 16 ноября категорически опровергли утверждения ЦАХАЛ об использовании больницы «Аш-Шифа» как штаба ХАМАС. По словам представителя движения, израильские военные подбросили в больницу оружие и боеприпасы.

По данным пресс-службы сектора Газа, ЦАХАЛ 13 ноября нанесла удар по родильному отделению в больнице «Аш-Шифа». В результате погибли два недоношенных ребёнка. Кроме того, израильские военные разрушили часть отделения интенсивной терапии, часть хирургического корпуса и кардиологическое отделение. При этом в больнице «Аш-Шифа» находятся около тридцати шести младенцев, они живы и нуждаются в эвакуации.