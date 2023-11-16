Москва, 16 ноября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует провести в 2024 году учения в Киргизии, Казахстане и Таджикистане, заявил 16 ноября на брифинге в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В плане на 2024 год упор сделан на Центрально-Азиатский регион коллективной безопасности», — сказал он.

Сидоров уточнил, что в Киргизии планируется провести учения с коллективными силами оперативного реагирования, в Казахстане — с миротворческими контингентами, а в Таджикистане — с силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона.

Начальник штаба также сообщил, что о сроках и местах проведения учений пока рано говорить. Эти вопросы начнут обсуждать в декабре 2023 года, добавил он.

Также Сидоров заявил, что ОДКБ ведёт работу по купированию террористической угрозы со стороны Афганистана. Он подчеркнул, что речь идёт не о военной опасности, а о проблемах, вызванных тем, что афганское руководство не контролирует ряд приграничных районов.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошли учения «Нерушимое братство — 2023» в Киргизии с участием контингентов стран ОДКБ. В манёврах приняли участие миротворческие силы блока в Центрально-Азиатском регионе.

В сентябре прошли учения ОДКБ «Боевое братство — 2023» в Белоруссии. Воинские подразделения отработали предотвращение прорыва на территорию республики незаконного вооруженного формирования.