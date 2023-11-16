Варшава, 16 ноября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В ходе военных действий на территории Донбасса получили ранения два наёмника украинской армии из Польши. Об этом 16 ноября сообщил польский портал Onet.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источника, обоих польских наёмников ВСУ ранили около Первомайска (ЛНР), где в ходе боевых действий также ликвидировали британского наёмника украинских войск.

Отмечается, что один из поляков получил тяжёлое ранение, а второй пожаловался изданию на интенсивный огонь российских военных по позициям ВСУ в этом районе.

«Там начался ад. С расстояния 600 метров в нас стреляли два пулемёта, работали БМП и беспилотники», — рассказал он.

Сейчас обоих раненых поляков доставили в госпиталь, добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября военнослужащий российской группировки войск «Центр» рассказал о взятии в плен двух грузинских наёмников-снайперов из иностранного легиона ВСУ. По его словам, их удалось пленить около позиций Вооружённых сил России на кременском направлении.

Пленный грузинский наёмник Георгий Гоглидзе 14 ноября рассказал, что воюющим на стороне украинской армии иностранным наёмникам обещали по 300 долларов за каждого убитого российского военного. Он добавил, что служил снайпером во 2-м интернациональном легионе ВСУ.