Санкт-Петербург, 16 ноября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 19-летняя девушка осталась без ног, попав под поезд при переходе железнодорожных путей в неположенном месте у станции Волковская. В момент наезда на голове пострадавшей был капюшон, а в ушах наушники. Об инциденте написало издание «Фонтанка».

Petrov Sergey/Global Look Press

Сообщается, что машинист электропоезда начал тормозить, но столкновения избежать не удалось. Предварительно сообщается, что в результате торможения ноги девушки обрезало по колено.

Её госпитализировали в тяжёлом состоянии. В настоящее время ей помочь пытаются врачи больницы имени Джанелидзе.

Как сообщало ИА Регнум, 16-летний парень едва не лишился ноги, когда перелезал через форточку в свою квартиру. Он возвращался домой с поздней прогулки и, чтобы не будить родителей, решил пролезть через старую деревянную форточку.

Оконная рама лопнула и стекло перерезало парню ногу. В результате он потерял 4,5 литра крови, рассечено было практически всё: мышцы, кожа, сосуды, артерии, нерв. Нога фиксировалась на кости.

Его доставили в больницу. Врачи не стали прибегать к ампутации и ногу удалось спасти. После длившейся пять часов операции им удалось восстановить конечность.