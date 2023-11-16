Москва, 16 ноября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Пенсионерка из города Жигулёвск в Самарской области попыталась поджечь военкомат, а потом объяснила свои действия просьбой от сотрудников полиции. Как рассказал источник ИА Регнум, Надежда Павловна сделала коктейль Молотова и метнула его в здание городского военкомата. Серьёзного возгорания не последовало, огонь быстро потушили.

Elena Mayorova/Global Look Press

Пенсионерку сразу задержали сотрудники полиции, осуществляющие охрану военного комиссариата. Как рассказала женщина, пойти на преступление её вынудили «сотрудники МВД».

Так, Надежде Павловне позвонили неизвестные, убедили её в том, что они правоохранители и сказали, что ей необходимо поджечь военкомат ради сохранения своей квартиры. Именно в здании комиссариата якобы хранились документы на жильё.

Настоящие сотрудники полиции начала проверку.

Как писало ИА Регнум, в последнее время в России всё чаще фиксируются случаи поджогов военкоматов или релейных шкафов на железных дорогах. Каждый раз злодеями оказывались либо пенсионеры, либо подростки. Истории всех этих преступлений похожи: позвонили неизвестные, пообещали денежное вознаграждение, либо вернуть украденные мошенниками средства, либо шантажировали безопасностью родных. Эксперты объяснили, почему именно пенсионеры и молодёжь становятся жертвами украинских спецслужб и мошенников.