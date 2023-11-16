«Полицейские» убедили пенсионерку поджечь военкомат в Самарской области
Мошенники от имени полиции убедили пенсионерку поджечь военкомат в Самарской области
Москва, 16 ноября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Пенсионерка из города Жигулёвск в Самарской области попыталась поджечь военкомат, а потом объяснила свои действия просьбой от сотрудников полиции. Как рассказал источник ИА Регнум, Надежда Павловна сделала коктейль Молотова и метнула его в здание городского военкомата. Серьёзного возгорания не последовало, огонь быстро потушили.
Пенсионерку сразу задержали сотрудники полиции, осуществляющие охрану военного комиссариата. Как рассказала женщина, пойти на преступление её вынудили «сотрудники МВД».
Так, Надежде Павловне позвонили неизвестные, убедили её в том, что они правоохранители и сказали, что ей необходимо поджечь военкомат ради сохранения своей квартиры. Именно в здании комиссариата якобы хранились документы на жильё.
Настоящие сотрудники полиции начала проверку.
Как писало ИА Регнум, в последнее время в России всё чаще фиксируются случаи поджогов военкоматов или релейных шкафов на железных дорогах. Каждый раз злодеями оказывались либо пенсионеры, либо подростки. Истории всех этих преступлений похожи: позвонили неизвестные, пообещали денежное вознаграждение, либо вернуть украденные мошенниками средства, либо шантажировали безопасностью родных. Эксперты объяснили, почему именно пенсионеры и молодёжь становятся жертвами украинских спецслужб и мошенников.