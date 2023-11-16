Смоленск, 16 ноября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В Смоленской области оперативники обнаружили два испанских беспилотника Columba Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 15 ноября источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нашли в Заднепровском районе Смоленска в пяти метрах от частного домовладения. О находке сообщил местный житель. По его словам, дрон лежал на земле, у него горела красная лампочка, а одно крыло было отломано. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили дрон самолётного типа с кумулятивным зарядом КЗ-6 и двумя тротиловыми шашками «СИ-4» массой 1,1 кг.

Второй беспилотник Columba обнаружили в том же районе в лесном массиве, примерно в 200 метрах от первого. Дрон оказался с кумулятивным зарядом КЗ-6 и одной тротиловой шашкой марки «СИ-4» массой 1,2 кг.

Согласно данным источника, погибших и пострадавших в результате атаки беспилотников нет.

По информации СМИ, украинские военные впервые атаковали территорию Российской Федерации дроном подобного типа. БПЛА Columba производит испанская компания Spaitech. Эти беспилотники предназначаются для разведки. Неоднократно при этом сообщалось, что украинские военные переделывают разведдроны в ударные.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника на подлёте к Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал. На месте падения украинских дронов работают сотрудники оперативных служб.

Кроме того, в ночь на 16 ноября над Чёрным морем у побережья Крыма силы ПВО сбили три БПЛА самолётного типа.