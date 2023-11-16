Москва, 16 ноября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о визите главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву на следующей неделе. Об этом он проинформировал на брифинге 16 ноября.

Петр Ковалев/ТАСС Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

«Да, действительно, на следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Путин провёл двустороннюю встречу с Рахмоном на саммите СНГ в Бишкеке в октябре. Как заявил российский лидер, Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности согласно плану. По его словам, все процессы работают, как положено и как запланировано.