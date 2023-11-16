Москва, 16 ноября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Обращаться с вопросом о возможности назначения художественного руководителя Мариинского театра народного артиста России Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра следует в Минкультуры. Это их прерогатива. Об этом 16 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Илья Питалев/РИА Новости Валерий Гергиев

«Обращайтесь в Министерство культуры, туда обращайтесь, это их прерогатива», ― подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября информированные источники «Известий», заявили, что дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, вероятно, возглавит Большой театр.

Предполагается, что о его назначении на новый пост объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдёт с 16 по 18 ноября.

На посту гендиректора Большого театра Гергиев заменит Владимира Урина, который работает в этой должности уже десять лет, с 2013 года. Нынешний руководитель покинет пост по собственному желанию. В пресс-службе Большого театра отказались комментировать информацию о возможном назначении Гергиева.