Москва, 16 ноября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не осведомлён об идее мэра Тюмени Руслана Кухарука создать агломерацию с Екатеринбургом. Об этом он сказал на брифинге 16 ноября.

Максим Слуцкий/ТАСС Глава города Тюмени Руслан Кухарук

«Я, честно говоря, не знаю, о чём идёт речь», — заявил представитель Кремля.

Идею об агломерации Кухарук озвучил на форуме «Города России — 2023», отвечая на вопрос о целесообразности строительства федеральной трассы Москва-Казань-Екатеринбург. По его словам, современные тренды подталкивают к слиянию не только городов, но и целых регионов. Кухарук подчеркнул, что говорит не о трудовой миграции, а о «взаимопроникновении».