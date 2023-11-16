Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону правоохранительные органы пришли с обысками к председателю Советского суда и ещё трём судьям. Их подозревают в коррупции. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

По предварительной информации, троих судей — Олега Батальщикова, Наталию Цмакалову и Артура Маслова — и председателя Елену Кобелеву подозревают в получении взяток. Взамен они принимали необоснованные решения в пользу ростовского предпринимателя и директора компании «Продмаш» Леонида Караханова.

Последний признался, что платил судьям. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о даче взяток. Этим летом счета «Продмаша» арестовали.

Силовики занимались разработкой всех четверых несколько месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля решением Басманного суда под стражу заключили бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотарёву и её экс-заместителя Татьяну Юрову. Их обеих обвинили в получении взятки.

Сообщалось, что дело судьи Золотарёвой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Его арестовали по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Его задержали в Ростовской области.