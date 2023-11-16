Вашингтон, 16 ноября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Экономика России практически вернулась к состоянию, в котором она находилась до февраля 2022 года, и смогла компенсировать ущерб от введённых Западом санкций. Об этом 15 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Сергей Корсун ИА Регнум

В материале отмечается, что российскому бизнесу в условиях санкций удается применять «очень нестандартные решения», в результате чего он находит новые источники импорта или же заменяет их.

Как напомнили авторы публикации, западные санкции были призваны подкосить Россию и обрушить рубль, однако этого, несмотря на все заявления, не произошло. А рост российской экономики и увеличивающийся потребительский спрос, которые подкрепили значительные государственные расходы, позволили банкам и предприятиям не только выжить, но даже процветать.

Курс рубля сразу после начала СВО и введения санкций резко упал, однако быстро восстановился. При этом годовой рост экономики России увеличился в третьем квартале до 5,5% с 4,9% во втором. Такие темпы роста стали самыми быстрыми более чем десятилетие и превзошло все ожидания опрошенных агентством экспертов.

Авторы материала назвали российский банковский сектор одним из самых ярких примеров преодоления экономикой страны санкционного удара, так как отключённый наряду с другими основными российскими банками от международной платёжной системы SWIFT «Сбербанк» в 2023 году ожидает рекордную прибыль. А совокупная прибыль банковского сектора России за девять месяцев этого года уже превысила предыдущий годовой рекорд 2021 года.

Продажи российских энергоносителей выросли из-за способности Москвы находить новых партнёров, добавляется в статье.

Таким образом, ключевые отрасли экономики России адаптируются, а в ряде случаев полностью восстанавливаются после беспрецедентных по масштабу западных санкций, резюмировали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября Евросоюзподготовил проект по очередному, 12-му пакету санкций против России, предполагающему среди прочего запрет на российские алмазы с 1 января 2024 года. Страны ЕС также хотят перекрыть экспорт в Россию станков, которые, как считает Брюссель, используются в производстве вооружения.

Позднее в этот же день внешнеполитическая служба ЕС сообщила, что глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил ввести санкции против 120 физлиц и компаний из России: организаторов выборов в новых регионах, представителей военного, оборонного и ИТ-сектора, а также других важных экономических операторов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 15 ноября заявила, что российская сторона не оставит без ответа анонсируемый 12-й пакет санкций. Дипломат подчеркнула, что, хотя во многих СМИ уже и рутинно звучит про очередной пакет рестрикций, важно понимать, что фактически это элемент гибридной войны.