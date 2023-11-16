Москва, 16 ноября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. В Саратове пятилетний мальчик умер во время игры, сообщил источник ИА Регнум.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

По словам собеседника агентства, ребёнок 15 ноября был дома с бабушкой и играл в комнате. В какой-то момент пенсионерка отправилась проверить внука и нашла его уже без признаков жизни. Мальчик играл со шнурком, который был привязан к двери и использовался как игрушка для котёнка. По предварительным данным, ребёнок запутался в нём.

Через четыре дня мальчику должно было исполниться шесть лет.

4 ноября сообщалось, что десятилетний мальчик погиб в селе Картас-Казмаляр в Дагестане, пытаясь повесить самодельные качели возле дома. По данным прокуратуры, ребёнок запутался в привязанной к ветке дерева верёвке.