Москва, 16 ноября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В первой половине 2023 года россияне совершили рекордное за 10 лет число сделок с недвижимостью в Испании, следует из отчёта Центра статистической информации нотариата страны.

Agostime/Global Look Press Дом в Галисии. Испания

«Количество сделок, совершенных россиянами в январе–июне 2023 года, выросло на 50,2% и составило 2137», — приводит данные центр.

Таким образом, число сделок купли-продажи, совершенных россиянами, приблизилось к пиковым значениям 2013 и 2014-го годов, когда россияне заключили 2426 и 2573 сделки соответственно.

Спрос на недвижимость в Испании объясняется возможность получения вида на жительство (ВНЖ), что обеспечивает более свободное передвижение по странам Евросоюза.

При этом лидерами среди иностранцев по числу сделок купли-продажи в Испании остаются жители Великобритании. На них приходится 9,6% всех операций. Далее идут жители Германии (8,1%), Марокко (7,3%). На долю россиян пришлось 3,2%. Также недвижимость в Испании активнее стали приобретать украинцы (+41,6%) и американцы (+13,6%).

Согласно отчёту, самые высокие цены за квадратный метр в Испании (от 2584 евро/м² до 3036 евро/м²) платили жители Швеции, Дании, США, Швейцарии, Германии и Норвегии. Жители России, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии и Ирландии в среднем платили 2000 евро/м².

Как в апреле сообщало ИА Регнум, за два года число россиян, желающих приобрести квартиру, сократилось почти на 16%. При этом в Москве за покупку жилья готовы платить в среднем семь миллионов рублей, тогда как в Астрахани максимальная сумма, которую готовы отдать за жильё, составила 1,8 млн рублей.

Кроме того, с начала 2023 года средняя цена на вторичное жильё в России увеличилась на 12%.