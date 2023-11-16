Магадан, 16 ноября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В Магадане годовалого ребёнка обнаружили одного в запертой захламлённой квартире. Ему на помощь пришли сотрудники полиции, городской прокуратуры и департамента образования мэрии. Они проводили межведомственную проверку семей, состоящих на профилактическом учёте. Об инциденте сообщил Telegram-канал областного МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«<…> пришли к 24-летней жительнице областного центра, которая в одиночку воспитывала сына. Дверь квартиры никто не открыл, но женщины услышали, что внутри плачет ребёнок», — рассказали в ведомстве.

Для того чтобы попасть внутрь, они связались с хозяйкой квартиры. Женщина приехала и открыла дверь своим ключом. Проверяющие увидели находившийся в комнатах мусор, бутылки из-под спиртного и оставленного одного ребёнка в грязной одежде. Его передали врачам.

Через четыре дня удалось найти мать младенца. Молодая женщина нигде не работает, живёт на социальные пособия. Правоохранительные органы начали доследственную проверку, подозревая её в неисполнении родительских обязанностей и оставлении в опасности несовершеннолетнего ребёнка. В отношении матери младенца могут возбудить уголовное дело и ограничить её родительских права.

ИА Регнум сообщало 15 ноября, что в селе Усть-Пит в Красноярском крае полиция нашла восемь детей в возрасте от года до 15 лет в захламлённом доме, без еды и тепла в компании пьяных людей. Их 32-летней матери в доме не было.

Чтобы попасть к ним, полиции и спасателям пришлось добираться на специализированном судне на противоположный берег Енисея. Совместно с органами опеки детей поместили в спецучреждение. Их здоровью и жизни ничто не угрожает.