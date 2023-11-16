Москва, 16 ноября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Долговременная оккупация сектора Газа не соответствует ни тактическим, ни стратегическим интересам Израиля. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 ноября заявил сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис.

Israel Defense Forces/Global Look Press

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна будет вынуждена сохранить в секторе Газа мощные силы, дабы там не образовался вакуум, которым снова воспользуются террористы и вновь превратят этот анклав в свою базу.

Однако, как пояснил Ципис, Израиль не сможет долго держать в Газе свои вооружённые силы. Да и такого интереса у него нет. Ресурсы Израиля (как материальные, так и человеческие) крайне ограничены, и кроме того, оккупация сектора Газа не соответствует ни тактическим, ни стратегическим интересам Израиля.

«У нас (Израиля — Ред.) уже есть горький опыт, — заметил Ципис. — Мы почти 20 лет присутствовали в оккупированной зоне в Ливане. И в итоге оказались вынуждены вывести войска, поскольку там постоянно происходили вылазки террористов, жертвы среди наших военнослужащих. И мы ничего не добивались. Единственная наша цель в Ливане состояла в том, чтобы обеспечить буферный пояс, с территории которого не будут обстреливать государство Израиль. Абсолютно похожая сейчас ситуация с сектором Газа. Чтобы сектор Газа и группировка ХАМАС перестали обстреливать ракетами израильские города, нам нужно занять эту территорию, чтобы обеспечить безопасность для нашего тыла».

Но, как подчеркнул политолог, между Ливаном и сектором Газа есть серьёзная разница. В силу географических особенностей Ливана там не было необходимости держать большую группу армий. А в секторе Газа 2,5 млн мирных жителей. Это густонаселённая местность. Израиль не сможет долго находиться в этом секторе, даже если сумеет взять анклав под свой контроль.

При этом Ципис подчеркнул, что в настоящее время Израиль всё ещё не смог выполнить эту задачу.

«Мы только дошли до середины. Есть ещё южная часть сектора Газа. И там будет ещё сложнее. Пока под контролем Израиля находятся северная и центральная часть. Поэтому сейчас пока идёт делёж шкуры неубитого медведя», — констатировал политолог.

А поскольку Израиль не сможет долго контролировать сектор Газа, то, как пояснил Ципис, ситуация может развиваться по трём сценариям. Во-первых, это привлечение каких-то ооновских структур, которые могут контролировать такие анклавы, как сектор Газа. Второй вариант — передать контроль над сектором Газа Палестинской автономии, лидером которой является Махмуд Аббас. Однако он не пойдёт на это, так как ХАМАС хочет его ликвидировать.

«Он их кровный враг, и в их понимании он предатель. Поэтому Махмуд Аббас не станет брать под свой контроль сектор Газа, — убеждён Ципис. — Остаётся третий вариант, крайне радикальный, — аннексия Израилем сектора Газа и превращение его населения в полноправных граждан Израиля. Но это самый маловероятный и экстремальный вариант».

Однако, как подчеркнул политолог, как раз этим путём и можно было бы решить палестино-израильский конфликт. Ципис заявил, что, по его мнению, это работоспособная схема. Однако для того, чтобы она реализовалась, в самом Израиле должна смениться власть.

«Сейчас израильское правительство сформировано коалицией радикально правых и ультрарелигиозных партий. Это правительство неспособно на аннексию Газы и предоставление её жителям гражданства Израиля. Если власть сменится и придёт левоцентристское, левое или правоцентристское правительство, то оно сможет попробовать реализовать такие сценарии», — подытожил Ципис.

Ранее сообщалось, что, по словам Герцога, в настоящее время есть много идей о том, что Израилю делать с сектором Газа, но Тель-Авив пока не пришёл к какому-то конкретному решению.

В свою очередь, Совбез ООН принял резолюцию, нацеленную на защиту детей в секторе Газа. Этот документ предусматривает требование от всех сторон конфликта соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей. Кроме того, резолюция призывает к срочному объявлению длительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа, а также к безусловному освобождению всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

Палестина назвала эту резолюцию маленьким шагом в верном направлении и заявила, что намерена добиться от Совбеза ООН призыва к установлению постоянного прекращения огня в секторе Газа.