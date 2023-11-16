Москва, 16 ноября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В России снижаются оптовые цены на красную икру. Как сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в ноябре игра горбуши на Дальнем Востоке в среднем стоит 3,5 тыс. рублей за килограмм оптом.

Наталья Диева ИА REGNUM

Это на 25% ниже по сравнению с тем же месяцем 2022 года. В то же время цены на икру кеты соответствуют уровню прошлого года — около 4 тыс. рублей за килограмм.

«Вместе с тем есть предложения за 3500 рублей, что на 12% меньше показателя ноября прошлого года», ― отметили в ассоциации.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев объяснил снижение цен на икру удачной лососевой путиной в 2023 году, которая стала одной из рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. тонн. По его словам, которые привёл ТАСС, на этом фоне заметно вырос объём добычи красной икры: за три квартала года произведено 21,147 тыс. тонны, что почти втрое больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в России ожидают удешевления красной икры и горбуши из-за объёмов добычи рыбы и удачной лососёвой путины. Он отметил, что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза. Поэтому, по его словам, и ретейлеры могут также опустить цены.