Вашингтон, 16 ноября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил о попытках ЦРУ переложить на Киев ответственность за подрыв «Северных потоков». Он заявил, что американское ведомство разрабатывает легенду и в этом им помогают сами украинцы, пытаясь выставить полковника Романа Червинского координатором атаки на магистральные газопроводы. Об этом Риттер рассказал в интервью Judging Freedom на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«ЦРУ отчаянно ищет легенду, украинцы помогают ЦРУ создать эту легенду, подставляя этого полковника. <…> Этот полковник — тут я вас поправлю — всё отрицает. The Washington Post его подставила. Он заявил, что не имеет к этому никакого отношения. Но его имя используется», — сказал бывший разведчик Риттер.

Он обратил внимание на то, что об этой истории заговорили, когда возник конфликт между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. По словам Риттера, о том, что это дело рук Украины, заговорили, когда США активно искали средства и поддержку для украинского контрнаступления.

Как сообщало ИА Регнум 11 ноября, в газете The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников и европейские источники появилась информация, что координатором атаки на «Северные потоки» стал полковник Роман Червинский. Сообщалось, что он занимался вопросами логистики и поддержкой команды из шести человек, арендовавших яхту и использовавших оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии. Червинский при этом не подтвердил свою причастность к терактам на газопроводах.

Через несколько дней немецкий министр обороны Борис Писториус отказался сообщать, от кого он впервые услышал имя Червинского. Он сказал, что пока не получит неопровержимые данные, ничего заявлять не будет.

Подрыв магистральных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошёл 26 сентября 2022 года. Сначала зафиксировали резкое понижение давления, затем на поверхности воды более суток наблюдалось огромное бурлящее пятно. Позже удалось установить факт подрыва газопровода в нескольких местах. В России возбудили уголовное дело, однако Дания, Швеция и Германия не допустили её к расследованию и объявили о начале собственного разбирательства.