Россия стала вторым крупнейшим импортёром в Индию
PTI: Россия стала вторым крупнейшим импортёром на индийском рынке
Нью-Дели, 16 ноября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. За семь месяцев текущего года Индия увеличила импорт из России на 60% до 36,3 млрд долларов, что сделало её вторым крупнейшим поставщиком товаров на рынке азиатской страны. Об этом со ссылкой на данные министерства торговли Индии сообщило агентство PTI.
За аналогичный период 2022 года импорт из России составлял 22,1 млрд долларов. Отмечается, что рост произошёл за счёт увеличения закупок удобрений и нефти.
На первом месте по поставкам товаров и услуг в Индию стоит Китай (более 60 млрд долларов). На третьем — ОАЭ с показателем 24,9 млрд долларов. Этот показатель упал на 21%.
Как сообщало ИА Регнум, объём торговли между Россией и Индией с января по август 2023 года достиг $43,8 млрд. Это рекордный показатель, в 2,3 раза превышающих объёмы торговли за восемь месяцев 2022 года. Кроме того, эта сумма превосходит на 20% весь объём торговых операций за весь прошлый год.
С такими показателями Россия осталась четвёртым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым поставщиком товаров в эту страну.
С января по август текущего года Индия приобрела товары из России на сумму $41,2 млрд, в то время как в 2022 году этот показатель составлял $17,1 млрд. Индийская сторона также продала России в 1,5 раза больше собственной продукции на сумму $2,6 млрд.
В январе–июне российские предприятия поставили удобрений в Индию на 1,3 млрд долларов.