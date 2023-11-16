Нью-Дели, 16 ноября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. За семь месяцев текущего года Индия увеличила импорт из России на 60% до 36,3 млрд долларов, что сделало её вторым крупнейшим поставщиком товаров на рынке азиатской страны. Об этом со ссылкой на данные министерства торговли Индии сообщило агентство PTI.

IMAGO/Hindustan Times/ТАСС

За аналогичный период 2022 года импорт из России составлял 22,1 млрд долларов. Отмечается, что рост произошёл за счёт увеличения закупок удобрений и нефти.

На первом месте по поставкам товаров и услуг в Индию стоит Китай (более 60 млрд долларов). На третьем — ОАЭ с показателем 24,9 млрд долларов. Этот показатель упал на 21%.

Как сообщало ИА Регнум, объём торговли между Россией и Индией с января по август 2023 года достиг $43,8 млрд. Это рекордный показатель, в 2,3 раза превышающих объёмы торговли за восемь месяцев 2022 года. Кроме того, эта сумма превосходит на 20% весь объём торговых операций за весь прошлый год.

С такими показателями Россия осталась четвёртым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым поставщиком товаров в эту страну.

С января по август текущего года Индия приобрела товары из России на сумму $41,2 млрд, в то время как в 2022 году этот показатель составлял $17,1 млрд. Индийская сторона также продала России в 1,5 раза больше собственной продукции на сумму $2,6 млрд.

В январе–июне российские предприятия поставили удобрений в Индию на 1,3 млрд долларов.