Джакарта, 16 ноября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Италия под вымышленным предлогом угрозы своей безопасности провоцирует гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщил замминистра обороны России Александр Фомин на 10-м заседании «СМОА плюс», которое проходит в Джакарте.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

«Под предлогом неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона страны Запада, по сути, размещают здесь свои силы», — сказал Фомин.

Он добавил, что в последнее время фиксируются попытки размещения в регионе сил НАТО. По словам замминистра обороны, вышеупомянутые страны провоцируют гонку вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что страны — члены НАТО своими действиями в АТР способствуют росту милитаризма и подстёгивают гонку вооружений. Как уточнил министр, Британия, Франция, Германия, Нидерланды и Италия расширяют присутствие военно-морских и военно-воздушных сил в регионе и увеличивают масштаб многосторонних военных учений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 сентября обвинил страны НАТО в попытке военного освоения АТР. Глава МИД отметил, что Вашингтон создаёт подконтрольные военно-политические мини-альянсы, подтягивая их участников к практической кооперации с альянсом.