Джакарта, 16 ноября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Самолёт военно-воздушных сил (ВВС) Индонезии разбился около города Пасуруан в провинции Восточная Ява. Об этом 16 ноября сообщил местный портал Detik.

Иван Шилов ИА REGNUM

Военный самолёт потерпел крушение на склонах горы Бромо у Пасуруана.

Глава Центра данных и обработки данных ВВС Индонезии Абдул Мухари подтвердил сообщения о разбившемся самолёте.

«Да», — сказал он в ответ на вопрос о том, известно ли ему о произошедшей авиакатастрофе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября самолёт ВВС США потерпел аварию и упал в море во время выполнения тренировочного полёта в восточной части Средиземного моря. Европейское командование американских Вооружённых сил уточнило, что инцидент не был связан с враждебными действиями.

Одномоторный пятиместный самолёт разбился 6 октября у столицы Австралии Канберры. В результате этого погиб как минимум один человек.