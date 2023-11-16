Токио, 16 ноября, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Автомобиль протаранил полицейское ограждение, установленное у посольства Израиля в Японии, сообщило японское общественное телевидение (NHK).

Кадр из видео

В результате сотрудник полиции, охраняющий здание посольства, получил травмы.

Водитель автомобиля, по предварительным данным, может быть причастен к одной из праворадикальных местных группировок. Его задержали. Ситуацию и мотивы поступка он пока никак не объяснил.

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Как сообщало ИА Регнум, в июле автомобиль протаранил толпу протестующих на шоссе в Израиле. Инцидент произошёл неподалёку от города Кфар-Саба. В результате наезда пострадали три человека. Подозреваемого в ДТП задержали. Сообщалось, что автомобиль намеренно въехал прямо в толпу собравшихся на демонстрации против судебной реформы правительства.