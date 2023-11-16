Сингапур, 16 ноября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Посольство России в Сингапуре осудило попытку дипмиссии Украины отменить намеченную на конец ноября Российскую неделю фильмов. Об этом 16 ноября сообщило диппредставительство в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Посвященное российскому кино мероприятие состоится в Сингапуре 22–24 ноября. Ранее украинское посольство опубликовало в соцсетях призыв бойкотировать событие.

«Приняли к сведению тщетные попытки посольства Украины отменить русскую культуру в Сингапуре», — говорится в сообщении посольства.

Украина выбрала разрушение памятников всемирно известных российских деятелей искусства на своей территории и пропаганду бесчеловечной культуры насилия и нетерпимости, глубоко укорененной в нацистской идеологии, вместо того, чтобы вносить свой вклад в мировую культуру, подчеркнули дипломаты.

В посольстве отметили ещё одну тревожную тенденцию в намерениях Киева — желание не позволить жителям Сингапура увидеть фильмы, получившие все необходимые разрешения от местных властей. Отмечается, что эти дипломаты Украины хотят лишить местную общественность возможности составить собственное мнение о российском кино и жизни России.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября в Киеве снесли памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который стоял на Берестейском проспекте. На минувшей деле украинское правительство исключило этот монумент и ряд других памятников российским и советским деятелям из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения страны, что дало возможность его снести.

В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», после чего борьба с советскими и российскими памятниками усилилась. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что дерусификация, по логике Киева, означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории в этой стране.