Вашингтон, 16 ноября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. В ходе митинга в Вашингтоне, участники которого потребовали немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке, пострадали шесть полицейских. Об этом 16 ноября сообщил портал Axios.

Chin Hei Leung/Global Look Press

«Шестерым полицейским оказали медицинскую помощь с травмами, варьирующимися от незначительных порезов до применения перцового баллончика и ударов кулаками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что протестная акция проходила 15 ноября у здания Капитолия и в ней приняли участие около 150 человек, из которых порядка десяти манифестантов задержали.

По информации портала, после начала акции из штаб-квартиры Национального комитета демократической партии США и офисных зданий Палаты представителей эвакуировали законодателей.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября во время демонстраций в поддержку Палестины в Лондоне пострадали девять полицейских. Манифестанты запускали пиротехнику и пытались прорваться к огражденному военному мемориалу Кенотаф, на котором шли мероприятия по случаю Дня памяти павших.

Пропалестинские протестующие собрались у дома президента США Джо Байдена в Делавэре с требованием прекращения огня в секторе Газа. К участникам акции протеста приняла присоединились тысячи человек. Толпа дошла до дома американского лидера.

В Вашингтона 15 ноября прошёл митинг в поддержку Израиля. На улицы вышли тысячи местных жителей. Манифестанты собрались у монумента Джорджу Вашингтону и здания Капитолия.

Обострение конфликта на Ближнем востоке произошло 7 октября, когда движение ХАМАС обстреляло территорию Израиля, а израильские военные начал обстрелы сектора Газа, а затем — военную операцию в анклаве. После этого во всём мире начались массовые акции в поддержку обеих сторон конфликта.