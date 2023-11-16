Ставрополь, 16 ноября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Бывшего командующего 6-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Владимира Свиридова и его супругу нашли погибшими в их доме в Ставропольском крае. Об этом 16 ноября сообщил источник ИА Регнум.

Соцсети Бывший командующий 6-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Владимир Свиридов

Он уточнил, что тела 68-летнего Свиридова и его 72-летней жены Татьяны обнаружили днём 15 ноября в посёлке Аджиевском.

«Предварительно, пара умерла неделю назад», — добавил собеседник агентства.

Пока причина гибели супругов неизвестна. Газовая служба не обнаружила неисправностей газопровода.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов был командующим 6-й армией ВВС и ПВО РФ в период с 2005 по 2009 год.

После окончания Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина в 1992 году проходил службу в должностях: заместитель командира бомбардировочного авиационного полка по летной подготовке в Закавказском и Северо-Кавказском военных округах, командира бомбардировочного авиационного полка, заместителя командира бомбардировочной дивизии в СКВО, командира бомбардировочной авиационной дивизии в Дальневосточном военном округе.