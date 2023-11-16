Сан-Франциско, США, 16 ноября, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден по прежнему считает председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором». Спустя всего пару часов после переговоров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско он пояснил, что такое определение китайскому лидеру он дал, потому, что это «парень, управляющий коммунистической страной». Также Байден обозначил различия в правительствах США и Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

О содержании самих переговоров американского и китайского лидеров информируют иностранные информагентства. В частности, сообщается, что Си Цзиньпин выразил уверенность в «светлом будущем» китайско-американских отношений, а Байден заявил, что провел с Си Цзиньпином одну из продуктивных встреч. Также отмечается, что лидеры стран договорились возобновить общение между военными на высоком уровне.

Не случайно Байден вновь запутался между прагматизмом, которого требует диалог с Пекином, и идеологией, которая показывает его подлинное отношение к КНР, прокомментировал ситуацию 16 ноября в своём Telegram-канале прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

«То для него (Байдена — прим. ИА Регнум) «большая честь и удовольствие» принимать главу Китая, то он, видите ли, для Байдена «диктатор»… Не исключено, что напряженное выражение лица, с которым госсекретарь Блинкен следил за выступлением Байдена в ходе переговоров, было связано с тревогой за то, что может выдать президент США, если отклонится от текста. Такого встревоженного Блинкена давно не видели», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня 2023 года Байден назвал Си «диктатором» на благотворительном вечере в Калифорнии, посвящённом по сбору средств на свою предвыборную кампанию. Мероприятие состоялось сразу после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Напомнив историю со сбитым США китайским зондом после того, как тот пересек территорию США и оказался над Атлантическим океаном, Байден заявил, что Цзиньпин, узнав эту новость, якобы смутился.

«Это большое замешательство для диктаторов. Когда они не знали, что произошло. Это не должно было произойти там, где это было. Это было сбито с курса», — пояснил тогда Байден. Как и сейчас, так и в июне прошлого года, Байден заявлял, что отношения США и Китая «на правильном пути». А встреча Блинкена с Цзиньпином якобы привела к прогрессу.

Диктатором, для которого успешное проведение СВО на Украине станет знаком, Си Цзиньпина назвала глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Украина должна победить, иначе победа России в конфликте станет «знаком таким диктаторам этого мира, как Си», — заявила Бербок в сентябре 2023 года в интервью американскому телеканалу Fox News.

МИД Китая направлял Берлину протест, назвав слова Бербок безответственными и нарушающими дипломатический протокол. Посла Германии Патрисию Флор вызвали в китайский МИД. Несмотря на такую резко негативную реакцию со стороны Пекина, в интервью телеканалу ARD политик сказала, что она «выразилась, как выразилась».

Скандальное высказывание немецкого министра прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она попросила читателей помочь немецкому министру в поиске потерянного ума.