Волгоград, 16 ноября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. В воинской части, которая находится в районе посёлка Котлубань в Волгоградской области, произошёл пожар. Об этом 16 ноября сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова привела пресс-служба администрации области в Telegram-канале.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«На территории одной из воинских частей около посёлка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны», — сказал он.

Глава области уточнил, что в результате возгорания никто не пострадал и не получили повреждения гражданские объекты. Ведётся выяснение причин возникновения пожара.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября на продуктовом складе на улице Базовой в Тольятти вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров. В работах по тушению пожара принимали участие 55 человек и было задействовано 18 единиц техники.

При пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Ванцетти в Томске, который произошёл 12 ноября, пострадали шесть человек. Их доставили в больницы с признаками отравления угарным газом и ожогами.