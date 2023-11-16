Москва, 16 ноября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки сектор Газа покинули ещё 107 российских граждан и членов их семей. Они выехали с территории анклава через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе МЧС России.

Максим Григорьев/ТАСС

В ведомстве добавили, что КПП продолжил работать 15 ноября сверх установленного срока. Это позволило оперативной группе МЧС России провести на египетскую сторону дополнительную группу людей.

«Сейчас граждане в составе автобусной колонны следуют в Каир для дальнейшей доставки в Москву», ― говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября началась эвакуация из сектора Газа россиян, которые пожелали покинуть территорию палестинского анклава. Эту работу организовали МЧС и российские дипломаты.

Первую группу из 70 россиян, которых выпустили из палестинского анклава в Египет, привезли в Каир 13 ноября. Они в тот же день вылетели в Москву.

В ночь на 14 ноября МЧС сообщило, что вторую группу россиян из 99 человек, покинувших сектор Газа через КПП «Рафах», рассадили в автобусы и повезли в Каир. На протяжении всего пути их сопровождают медики и психологи.

В этот день около 100 россиян и членов их семей прошли через контрольно-пропускной пункт «Рафах» из сектора Газа в Египет. В МИД указали на продолжающуюся крайне сложную обстановку вокруг пограничного перехода и его ограниченную пропускную способность.

На 15 ноября в списках людей, которым разрешили покинуть анклав через контрольно-пропускной пункт «Рафах», значились ещё 100 граждан России. Это уже четвёртая группа россиян.