Красный Лиман, ДНР, 16 ноября, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Военнослужащие миномётного расчёта, используя орудие «Василёк», уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте на краснолиманском направлении (ДНР), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Военнослужащие расчета возимого 82-миллиметрового миномета 2Б9 «Василек» Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении», — уточнили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что российским бойцам передали координаты целей и они выпустили одну пристрелочную мину. После внесения необходимых поправок «Василёк» отправил залп осколочных мин уничтожил.

Корректировку и объективный контроль уничтожения целей проводили с задействованием расчёта беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Василёк» является возимо-буксируемым автоматический гладкоствольным миномётом. Он имеет калибр 82 мм и способен поражать цели на расстоянии до 5 км.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября заместитель командира миномётного взвода с позывным Струна рассказал об уничтожении колонны из пяти автомобилей ВСУ под Соледаром (ДНР). Отряд российского бойца входит в добровольческий штурмовой корпус батальона «Скиф» (БАРС-35).

Командир батареи с позывным Курган сообщил, что его подразделение поразило четыре склада с боекомплектом ВСУ и взводный опорный пункт украинской армии. В свою очередь командир разведгруппы батальона с позывным Воля проинформировал об уничтожении трёх минометных расчётов противника, обнаруженных с помощью БПЛА.