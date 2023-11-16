Вашингтон, 16 ноября, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании работы федерального правительства страны без дополнительной помощи для Израиля и Украины. Трансляцию заседания 15 ноября вели американские новостные телекомпании.

Иван Шилов ИА Регнум

За поддержку инициативы свои голоса отдали 87 сенаторов, и ещё 11 проголосовали против её принятия.

После этого документ направят на подпись президенту США Джо Байдену.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября палата представителей США приняла законопроект о двухэтапном временном финансировании американского правительства без пункта о помощи Украине и Израилю. За документ проголосовали 336 конгрессменов, против — 95 законодателей.

Позднее в этот же день в Белом доме заявили, что Байден готов подписать этот законопроект в случае одобрения его Сенатом. Отмечалось, что в документе будет сохранён нынешний уровень финансирования и не будет содержаться «вредных политических факторов».

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 13 ноября заявил, что из-за позиции Конгресса страны не выделять дополнительные средства на помощь Украине возможности Вашингтона по поддержке Киева сокращаются с каждым днём. Он добавил, что при этом у американских властей всё ещё есть возможность поставлять Украине всё необходимое оружие.