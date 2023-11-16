Херсон, 16 ноября, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Гуманитарная катастрофа наблюдается в подконтрольном киевским властям городе Херсоне. Об этом 16 ноября рассказал сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Как уточнил сенатор, в городе «всё очень плохо». Жителей в Херсоне практически не осталось, все, кто мог, покинули город, остались лишь старики и маломобильные граждане. Украинские власти оставили этих людей без воды, еды, медицинской и других видов помощи. Электроэнергию постоянно отключают на долгий срок. Горожане вынуждены выживать в очень сложных условиях.

«Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон», — подчеркнул Кастюкевич.

Херсонская область является субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признала легитимность результатов голосования и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодняшний день Россия контролирует 75% территории Херсонской области, а часть региона на правом берегу Днепра, включая Херсон, оккупирована украинскими властями.

Ранее ИА Регнум сообщало о серии взрывов во временно подконтрольном украинским властям Херсоне. Воздушную тревогу на подконтрольной ВСУ части Херсонской области не объявляли. Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории.