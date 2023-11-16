Москва, 16 ноября, 2023, 07:28 — ИА Регнум. МЧС России передаст 21 тонну гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 16 ноября, в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Гуманитарная помощь будет доставлена самолётом Ил-76 МЧС России, который вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Египет. После прибытия гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца.

Отмечается, что в рамках помощи, организованной по поручению главы МЧС Александра Куренкова, нуждающиеся получат генераторы, продукты питания, медикаменты и аварийные осветительные установки.

Как передавало ИА Регнум, с начала эскалации палестино-израильского конфликта Россия направила для жителей Газы три партии гуманитарной помощи. Первая партия была направлена в Египет 19 октября. Она весила 27 тонн и включала в себя муку, рис, сахар, макаронные издания и другие продовольственные продукты.

3 ноября МЧС России по поручению президента Владимира Путина направило два самолёта Ил-76 с 28 тоннами гуманитарного груза. Третья партия гуманитарной помощи со стороны РФ была направлена 3 ноября. В неё вошли лекарства, гемостатические средства, перевязочные материалы и прочие медикаменты.