Новый, 631-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об обстреле Курской области реактивными снарядами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил 16 ноября в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт, обстрелян Суджанский район. Прилёты зафиксированы вблизи села Мартыновка. Пострадавших нет, но в самой Мартыновке и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение.

Mil.ru Работа реактивной артиллерии

Тем временем в СМИ разошлось заявление пленного украинского солдата Владимира Пиявки об отказе от участия в процедуре обмена пленными с ВСУ. Мужчина пожелал остаться в России. Своё решение покинуть Украину Пиявка объяснил поведением командования ВСУ, которое бросило своих подчиненных, «как мяса кусок».

Пиявка служил в 10-й горно-штурмовой бригаде Вооружённых сил Украины. В армию попал после того, как «поймали на работе». Пленный отмечает, что ходе мобилизации забирают людей с психическими отклонениями и даже молодёжь в возрасте 18 лет, которая только окончила школу.

Мясником Зеленского назвал предприниматель и миллиардер Илон Маск, отметив 15 ноября в соцсети X, что реальность мясника «не соответствует действительности».

Сам глава киевского режима на встрече с представителями африканских СМИ заявил, что Украина не может себе позволить заморозить конфликт с Россией, его нужно завершать на украинских условиях.

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