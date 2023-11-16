Газа, Палестина, 16 ноября, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) принял резолюцию Мальты, нацеленную на защиту детей в секторе Газа. Об этом в среду, 15 ноября, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Принятая резолюция предусматривает требование от всех сторон конфликта соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей.

Кроме того, текст резолюции призывает к срочному объявлению длительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа, а также к безусловному освобождению всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС и другими группировками.

За документ проголосовали 12 членов СБ ООН, от голосования воздержались США, Великобритания и Россия.

Как передавало ИА Регнум, постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, комментируя принятую резолюцию, заявил о намерении Палестины добиться от Совета Безопасности ООН призыва к установлению постоянного прекращения огня в секторе Газа.