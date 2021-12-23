Вашингтон, 16 ноября, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Мысли об Украине не дают спокойно спать советнику президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейку Салливану. Такое признание советник американского лидера сделал 15 ноября в интервью журналу Puck.

The White House Джейк Салливан

На вопрос журналиста, что не даёт ему спать по ночам, Салливан признался, что страдает бессонницей из-за мыслей об Украине и энергобезопасности этой страны. Он пояснил, что лежит в постели и думает о поддержке Украины в её мерах по достижению целей, а также о том, как защитить украинскую энергосистему.

Кроме того, Салливан добавил, что его бессонницу усугубляют и мысли о ситуации на Ближнем Востоке и возможных неожиданных событиях в этом регионе. Одним из таких неожиданных событий Салливан назвал атаку ХАМАС на Израиль 7 ноября.

«И я начал спрашивать себя, свою команду, каждый день, каждую ночь: какое следующее возможное событие?» — пояснил советник Байдена по нацбезопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, способность Соединённых Штатов Америки оказывать помощь Украине находится под угрозой из-за нежелания палаты представителей Конгресса США одобрить соответствующий запрос администрации.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у американского правительства закончились все дополнительные средства, выделенные на помощь Киеву, в связи с чем Вашингтон вынужден сокращать объёмы военных поставок для Вооружённых сил Украины.