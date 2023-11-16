Анадырь, 16 ноября, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Причиной перебоев со связью и интернетом на Чукотке и в Камчатском крае стало повреждение кабеля во время земляных работ сторонней организацией. Об этом 16 ноября сообщил глава Чукотского АО Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

Волоконно-оптическая связь

«Предварительно известно, что причиной нарушения связи стали земляные работы сторонней организации между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний Камчатского края. Восстановительные работы завершили сегодня утром», — уточнил Кузнецов.

В результате повреждения наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории Камчатки в регионе возникли проблемы со связью, а интернета на полуострове не было около 15 часов. Из-за этого перестали работать банковские терминалы, в магазинах и ряде других учреждений вынужденно ввели только наличный расчёт.

Как указал глава Чукотки, для предотвращения подобных ситуаций региональные власти запросили у Минцифры выделение дополнительных спутниковых резервных каналов, а также предложено возобновить федеральное субсидирование компенсации стоимости тарифов.

«Уверен, что получим в этом вопросе поддержку, ведь задача поставлена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — добавил Кузнецов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что специалисты на Чукотке нашли место повреждения кабеля подводной волоконно-оптической линий связи (ВОЛС) рыболовным тралом. Кабель ВОЛС на Чукотку является единственной наземной линией общей сети связи с остальной частью России. Кабель был повреждён 11 октября рыболовным тралом на участке Петропавловск-Камчатский — Анадырь. Учитывая сложные климатические условия и ограниченность срока навигации в Беринговом море, ремонтные работы специалисты назначили на период с 12 по 23 октября.

Также сообщалось, что 9 октября повреждение подводного я привело к ограничению связи между островами Курильской гряды Итуруп и Кунашир в Сахалинской области.