Анкара, 16 ноября, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Заявления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы МИД Израиля Эли Коэна о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане являются необоснованной клеветой, говорится в заявлении МИД Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В ведомстве отметили, что такие действия представителей еврейского государства не смогут скрыть военные преступления, совершенные этими лицами.

Ранее Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а также пообещал, что турецкие власти предпримут все необходимые шаги для привлечения Нетаньяху к ответственности «за геноцид» в отношении Палестины. В ответ израильский премьер-министр обвинил турецкого президента в поддержке терроризма.

Помимо этого, Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен слушать нотации главы Турции. Эли Коэн также обрушился с обвинениями в адрес Эрдогана. Он считает, что турецкий лидер занимается искажением реальности. Коэн также отметил, что Израиль якобы действует в соответствии с международным правом и собирается продолжить борьбу с палестинским движением ХАМАС.

В заявлении МИД Турции в свою очередь приводится мнение о том, что израильские власти якобы уже вошли в «черные страницы истории», «устраивая зверства в отношении палестинцев и убивая их». В ведомстве считают, что руководство еврейского государства не имеет права говорить что-либо о законе.

В МИД Турции полагают, что власти Израиля «давно утратили легитимность для человечества», поскольку весь мир наблюдает за израильскими ударами по гражданским объектам. В документе также сказано, что Анкара продолжит поддержку действий палестинцев и будет по-прежнему выступать против «резни» в Газе.

В турецком МИД выразили умеренность, что «подстрекатели и исполнители» указанных событий рано или поздно предстанут перед судом.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция западных стран, которая выражается в поддержке Израиля в ситуации вокруг сектора Газа, является проявлением трусости и бессовестности. Он напомнил о нападении на редакцию французской газеты Charlie Hebdo в январе 2015 года.

По словам Эрдогана, гибель 20 человек в результате этого события заставила мировых лидеров устроить шествие в Париже. 14 ноября генеральная прокуратура Стамбула направила в министерство юстиции Турции запрос с требованием возбудить уголовное дело в отношении Биньямина Нетаньяху, чтобы его действия смог оценить Международный уголовный суд (МУС).