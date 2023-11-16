Владивосток, 16 ноября, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Восемь детей пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в Приморском крае. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в 07:28 по местному времени (00:28 мск) на четвёртом километре федеральной автодороги A-370 «Уссури» в Надеждинском районе. По предварительной информации, 66-летний водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где произошло опрокидывание автобуса.

В автобусе на момент ДТП находились 14 детей, сопровождающий и водитель. В результате аварии пострадали восемь детей, все они доставлены в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Назначено проведение ряда исследований, обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Челябинской области грузовик, у которого отказали тормоза, столкнулся с девятью автомобилями на трассе М5 «Урал». В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Также сообщалось, что 15 ноября супруга блогера из Краснотурьинска Александра Лещёва Виктория погибла в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В этой аварии погиб также водитель автобуса, ещё шесть человек пострадали.