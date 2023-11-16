Газа, Палестина, 16 ноября, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Палестина намерена добиться от Совета Безопасности Организации Объединённых Наций призыва к установлению постоянного прекращения огня в секторе Газа. Об этом в беседе с журналистами заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Эта резолюция является маленьким шагом в верном направлении. Она не установила прекращения огня… Мы хотим установления постоянного прекращения огня», — сказал Мансур, отметив, что Палестина продолжит «стучаться в дверь» Совета Безопасности.

15 ноября Совет Безопасности ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям, пострадавших с момента эскалации палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 12 членов СБ ООН, от голосования воздержались США, Великобритания и Россия.

Как передавало ИА Регнум, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассчитывает добиться от Совета Безопасности ООН продолжения работы над документом, нацеленным на принятие реальных и неотложных мер по деэскалации палестино-израильского конфликта. При этом Небензя также указал на саботаж выработки такого документа со стороны Соединённых Штатов Америки. По его словам, американская сторона фактически парализовало работу СБ по поддержанию мира.