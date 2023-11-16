Тегеран, 16 ноября, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своём послании главе ХАМАС Исмаилу Хание заявил, что Иран отказывается вмешиваться в конфликт на стороне палестинского движения, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

«Верховный лидер Ирана направил чёткое послание главе ХАМАС, когда они встретились в Тегеране в начале ноября: вы не предупредили нас о своём нападении на Израиль 7 октября, и мы не вступим в войну от вашего имени», — говорится в материале.

Отмечается, что то же самое относится и к ливанской группировке «Хезболла». По информации Reuters, «Хезболла» не была предупреждена о действия ХАМАС и была застигнута врасплох.

Аятолла Али Хаменеи в послании лидеру палестинского движения также призвал прекратить публичные призывы к полноценному вступлению в войну.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Корникус заявил, что с начала ведения боёв в секторе Газа ЦАХАЛ ликвидировала свыше 60 членов ливанского движения «Хезболла». По его словам, значительная часть боевиков была ликвидирована во время нападений на израильские вооружённые силы.