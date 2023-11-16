Москва, 16 ноября, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Пять суток ареста получил житель Москвы, сделавший предложение руки и сердца своей любимой девушке на станции метро «ВДНХ». Об этом 15 ноября сообщило издание Msk1.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Инцидент произошёл 7 ноября, в этот день молодой человек пригласил свою любимую в метро, где посреди платформы установил столик и стулья, поставил бутылку безалкогольного напитка, два бокала и фрукты. Затем мужчина встал на одно колено и предложил девушке стать его супругой, и она ответила согласием. Видеозапись события молодой человек выложил в интернет.

По словам мужчины, на следующий день к нему и его невесте на работу прибыли сотрудники правоохранительных органов. На жителя Москвы и на его невесту был составлен протокол об административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Правоохранители пояснили, что своими действиями молодые люди мешали пассажиропотоку в метро.

Останкинский районный суд согласился с доводами сотрудников полиции и назначил молодому человеку наказание в виде пяти суток ареста. Девушка тоже была признана виновной, по решению суда она выплатит административный штраф в размере тысячи рублей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» состоялась «космическая» свадьба. Работники космодрома «Восточный» сочетались браком 10 ноября в павильоне «Космонавтика и авиация».